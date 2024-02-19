Названо вещество, которым отравили Сальдо в 2022 году Минобороны РФ: глава Херсонской области Сальдо был отравлен рицином в 2022 году

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Владимир Сальдо

Украинские спецслужбы отравили рицином главу Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства обороны России, украинская армия активно применяет химическое оружие, в том числе аналоги боевых отравляющих веществ «Би-Зет» и «Джи-Эй».

9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин, — заявил Кириллов.

По словам командующего войсками РХБЗ, украинские спецслужбы также пытались отравить и главу ЛНР Леонида Пасечника. В декабре 2023 года он получил тяжелое отравление фенольными соединениями. Расследования других случаев отравления чиновников из новых регионов России продолжаются.

Комментируя слухи о применении украинской армией химического оружия, генерал подтвердил, что ВСУ применяют синильную кислоту. Снаряды с кислотой сбрасываются с помощью беспилотников, отметил он.

Министерство иностранных дел России ранее отвергло обвинения в применении химического оружия российской армией. Дипломаты подчеркнули, что армия РФ не применяет гранаты с хлорацетофеноном, запрещенные Женевской конвенцией.