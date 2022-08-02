Минобороны РФ: США напрямую вовлечены в конфликт на Украине

Фото: МО Украины

В Минобороны РФ зафиксировали, что США напрямую участвуют в конфликте на Украине. По словам представителей ведомства, об этом стало известно после интервью представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого британскому изданию The Telegraph. Во время беседы с журналистами Скибицкий признал, что перед запуском ракет из HIMARS со стороны ВСУ украинская сторона консультируется с Вашингтоном на предмет дислокации противника.

Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине, — сказано в сообщении министерства.

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что местные военные консультируются с США перед применением систем залпового огня HIMARS. Цеков заявил, что по сути подобные признания ничего не меняют, так как советники стран Запада работали на Украине задолго до начала российской спецоперации.

Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов. Скибицкий добавил, что украинские военные руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени», в том числе с партнерами в Соединенном Королевстве.