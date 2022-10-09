Минобороны России сообщило об уничтожении четырех украинских ДРГ Минобороны России: в ЛНР уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

Российские военные обнаружили в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка ЛНР четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Огнем артиллерии они были ликвидированы: потери противника составили 17 человек убитыми, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.

В районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы, — заявил Конашенков.

Кроме того, на Луганском направлении Вооруженные силы России отбили атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка в ЛНР, а также Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой Народной Республики. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли 120 человек, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей, указал представитель ведомства.

Накануне сотрудники спецслужб ЛНР задержали группу украинских диверсантов, которая планировала серию терактов на территории республики, включая подрывы в детских садах и других учреждениях для дошкольников. Оперативники провели оперативно-разыскные мероприятия и пресекли диверсионную деятельность.