МО сообщило об ударах по системам военного управления и энергетики Украины

Фото: МО РФ

В течение минувших суток по объектам военного управления и системам энергетики Украины нанесены удары высокоточным оружием, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Снаряды достигли назначенных целей, добавил он. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области.

Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — говорится в сообщении.

Сегодня днем мэр Киева Виталий Кличко рассказал об ударах по инфраструктуре города. По его словам, после атаки все службы работают, но часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.

Помимо столицы удары по объектам критической инфраструктуры были нанесены утром в Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины, о чем сообщили местные СМИ и власти. Ранее на территории всех областей страны была объявлена воздушная тревога, следом стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО. «Украинские железные дороги» заявили о наличии обесточенных участков и задержке нескольких рейсов.