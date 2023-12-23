Минобороны РФ сообщило об отражении 16 атак ВСУ за сутки

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили 16 атак ВСУ на ряде направлений фронта, говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что было уничтожено 36 украинских беспилотников и танк Leopard 2, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, еще три атаки ВСУ отражены на Южно-Донецком, две — на Краснолиманском направлении. На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка (ДНР).

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Александр Гордеев ранее заявил, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Урожайного.