Минобороны РФ сообщило о срыве атаки четырех беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные пресекли попытки атак беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на объекты на территории РФ, сообщили в российском Министерстве обороны. По данным ведомства, Киев использовал для нападения четыре дрона, все они были уничтожены.

Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области, — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в результате пресеченных атак пострадавших нет.

Ранее жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске сообщили о звуке взрыва. По предварительным данным Telegram-каналов, там сработала система ПВО. Также очевидцы сообщили о взрывах в районе Строгино. По некоторым данным, после одного из взрывов пошел дым.

В дальнейшем стало известно, что в Красногорске зафиксировали повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов в результате падения беспилотника. Также аппарат повредил несколько припаркованных около дома автомобилей.