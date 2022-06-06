Минобороны России сообщило о шести биолабораториях США в Нигерии

Фото: U.S. Army

В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, функционирует шесть биолабораторий США, заявил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Константин Косачев со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова. Косачев добавил, что у комиссии накопилось много вопросов по характеру деятельности американцев.

В числе прочего мы обсуждали ту новую информацию, которая была получена по деятельности американских лабораторий на территории Нигерии. Эта тема начала звучать недавно впервые. Кстати, впервые было сказано о четырех лабораториях, сейчас выясняется, что их было больше, их было шесть, — сказал сенатор.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая ранее заявила, что появление в мире оспы обезьян на фоне поступающей информации о работе биолабораторий США вызывает много вопросов. Она призвала специалистов детально проанализировать сложившуюся ситуацию.

Яровая напомнила, что Москва неоднократно предлагала отказаться от тех музейных штаммов, которые хранятся в США и России, подчеркнув, что оспу до недавнего времени считали побежденной.