Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Две роты иностранных наемников совершили попытку атаки на позиции Вооруженных сил РФ на Купянском направлении в ЛНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его сведениям, российские военнослужащие отразили нападение ВСУ, ликвидировав 130 человек личного состава и семь единиц техники.

В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви», — говорится в сообщении.

Представитель ведомства добавил, что противник также попытался вести наступление тремя усиленными батальонами в районе населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка на Краснолиманском направлении, но был отброшен на исходные позиции. По словам Конашенкова, потери ВСУ составили более 200 военнослужащих убитыми и свыше 120 ранеными.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Огнем артиллерии и ударами авиации было ликвидировано около 80 солдат ВСУ.

Накануне на Купянском направлении ВСУ предприняли попытку атаки, но были отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков. В результате безуспешного наступления украинской армии ликвидировано до 150 военнослужащих и наёмников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей ВСУ, указал генерал-лейтенант.