Минобороны РФ: российские Су-25 уничтожили скрытые позиции ВСУ под Изюмом

Фото: Министерство обороны РФ

Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции украинских военных под Изюмом Харьковской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также под огонь авиации попала бронированная техника ВСУ. Ведомство публикует видеозапись работы штурмовиков.

Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол.