Минобороны РФ рассказало о тактике «огневого прочесывания» в Донбассе Минобороны РФ заявило о применении тактики «огневого прочесывания» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Артиллеристы Центрального военного округа применяют тактику «огневого прочесывания» на Краснолиманском направлении, рассказали представители Министерства обороны России. По их словам, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» успешно нанесли удары по скоплениям противника на данном участке фронта. Дальность полета снарядов составила свыше 10 километров.

Применение метода «Огневого прочесывания» позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожить его силы на большом участке местности, — объяснили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что поддержку артиллеристам оказывают военнослужащие разведывательных подразделений. Они передают координаты противника с помощью беспилотников. Также дроны используются для контроля поражения целей.

Министерство обороны России ранее сообщило о нанесении ударов по предприятиям по производству безэкипажных катеров для Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, в ходе атаки также были уничтожены склады с дронами, предназначавшимися для совершения террористических актов на территории России. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены с помощью высокоточного оружия большой дальности.