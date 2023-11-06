Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Киева Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 80-летию освобождения Киева

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Минобороны России к 80-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков открыло новый раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним — всегда, забыть — невозможно», сообщается на сайте оборонного ведомства. В разделе представлены рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны.

Речь идет об оперативных картах, журналах боевых действий, политических донесениях и наградных материалов, которые говорят о героизме и высокой боевой выучке советских воинов.

Киевская операция прошла с 3 по 13 ноября 1943 года. В ней участвовали силы 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. По данным Минобороны, в тот момент численность советских подразделений составляла 671 тыс. солдат, а Германия имела в Киеве и его окрестностях около 500 тыс. гитлеровцев.

Утром 3 ноября советские войска ударили по вражеской обороне и, прорвав ее, двинулись к Киеву. К вечеру 5 ноября бои завязались на окраинах Киева и продолжались всю ночь. А к утру 6 ноября один из крупнейших политических, экономических, научных и культурных центров СССР — город Киев — был освобожден от немецко-фашистского гнета, — отметили в оборонном ведомстве.

В разделе также приводятся подробные описания фашистских зверств в захваченной столицы Украины.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы о преступлениях украинских националистов во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Документы опубликованы в рамках проекта «Архивы помнят всё...». В ряде материалов описывается ход операций Красной Армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.