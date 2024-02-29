Минобороны РФ раскрыло детали разгрома диверсантов ВСУ под Херсоном МО РФ: на Херсонском направлении уничтожены четыре лодки с диверсантами ВСУ

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами в районе Тендровской косы в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, были ликвидированы 25 солдат ВСУ, еще один взят в плен.

В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении, — сказано в сводке.

Ранее Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины подтвердили гибель своих бойцов спецназа по время неудачной высадки в Херсонской области. Отмечается, что погибли солдаты из 73-го морского центра. В ВСУ подчеркнули, что погибшие «обеспечивали отход основных сил группы».

Утром 29 февраля пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили на территории региона группу украинских диверсантов. Отмечалось, что бойцам ВСУ не дали высадиться на Тендровской косе.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы отразили попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Удары противник собирался нанести с применением полупогружных безэкипажных катеров. В результате инцидента гражданские корабли и суда ВМФ России повреждения не получили.