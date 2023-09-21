Минобороны РФ раскрыло число эвакуированных миротворцами жителей Карабаха Российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек из трех районов Карабаха

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военнослужащие миротворческого контингента России эвакуировали 5 тысяч человек из трех районов Карабаха, рассказали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, приведенным РИА Новости, эвакуационные мероприятия проводились в Мардакертском, Мартунинском, а также в Аскеранском районах. Эвакуированные лица были доставлены в расположение миротворцев, их обеспечили горячим питанием, а также местом для отдыха.

В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек, — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в Карабахе. В частности, они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Ханкенди, направленное на соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения региона.

В минувший вторник, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Уже 20 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан сумел достигнуть всех целей операции, и объявил о восстановлении суверенитета республики. В ходе мероприятий более 90 позиций армянских формирований были взяты под контроль.