Минобороны РФ пожаловалось, что иностранные суда не покидают порт Мариуполя Минобороны России призвало иностранные суда покинуть порт Мариуполя

Болгарское судно «Царевна» (слева) в морском порту в Мариуполе / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Минобороны РФ пожаловалось на то, что иностранные суда не спешат воспользоваться открытым российской стороной гуманитарным коридором в порту Мариуполя. Начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев призвал Международную морскую организацию и диппредставительства стран, чьи сухогрузы находятся в порту, вывести суда к местам постоянной приписки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-морской флот России разминировал акваторию порта и в 08:00 (мск) 25 мая открыл гуманитарный коридор в Азовском море, который работает круглосуточно и позволяет гражданским судам безопасно пользоваться гаванью мариупольского порта.

Вечером 25 мая Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию при Минобороны объявил об открытии двух морских гуманитарных коридоров в Чёрном и Азовском морях для выхода судов из украинских портов. В пресс-службе ведомства уточнили, что в Чёрном море для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины создан коридор протяжённостью 80 миль и шириной 3 мили. Для выхода из порта Мариуполь в Азовском море организован коридор протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря.