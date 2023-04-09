Минобороны РФ показало работу в зоне СВО расчетов новейшей РЛС «Ниобий»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ опубликовало видео с действиями расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе специальной военной операции (СВО). В военном ведомстве отметили, что система «Ниобий» умеет выявлять не только самолеты и вертолеты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники из композитных материалов, сообщает ТАСС.

Российские средства ПВО в ходе проведения спецоперации ежедневно отражают воздушные атаки противника, использующего беспилотники, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, — цитирует агентство Минобороны.

В ведомстве уточнили, что «Ниобий» сканирует небо в радиусе 500 километров и при этом ведет наблюдение за сотнями объектов. Их тип и государственная принадлежность определяются автоматически. РЛС способна выявлять малоразмерные, малозаметные и гиперзвуковые цели.

В Минобороны определили «Ниобий», как новый этап в развитии семейства уникальных станций «Небо».

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и пушек «Гиацинт-С» ЦВО в зоне спецоперации. На кадрах продемонстрировано, как военные применяют тактику кочующих орудий. В ролике показано, что расчеты гаубиц и пушек совершают по пять-шесть выстрелов по украинским войскам. После поражения целей они покидают позиции.