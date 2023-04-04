Минобороны РФ показало, как вертолеты Ми-28 уничтожают командные пункты ВСУ

Министерство обороны России показало в Telegram кадры, как экипажи ударных вертолетов Ми-28 уничтожают позиции украинских военных в зоне СВО. На записи видно, как командные пункты и военная техника ВСУ оказываются пораженными после обстрелов из боевых вертолетов.

Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Вертолеты появляются неожиданно и наносят удар! Ми-28 – многоцелевой вертолет. Он может выполнять боевые задачи днем и ночью. И у него это очень хорошо получается. Он снаряжен управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушками, — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали, что российские войска стали применять многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305Э» для боевых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М в зоне СВО. Представители корпорации подчеркнули, что боеприпасы поступают Вооруженным силам России постепенно, по мере их изготовления.