Минобороны России рассказало о подвиге сержанта в зоне СВО Минобороны РФ показало, как сержант в одиночку захватил опорный пункт ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры, на которых сержант Александр М. в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео заместитель командира взвода Западного военного округа действует решительно, несмотря на превосходящие силы противника.

10 марта сержант оставил группу огневой поддержки, чтобы та прикрывала основные наступательные силы подразделения. Вместе с тремя сослуживцами он решил обойти противника с тыла. Во время операции двое бойцов получили ранения — вытащив их из-под огня, командир взвода продолжил выполнение поставленной боевой задачи.

Действуя скрытно и решительно, несмотря на превосходящие силы противника, сержант в одиночку атаковал опорный пункт, — сообщили в Минобороны.

Александр смог взять несколько украинских бойцов в плен, после чего остальные военнослужащие обратились в бегство. Закрепившись на рубеже, командир взвода оказал огневую поддержку наступающим российским силам.

Спустя три дня, 13 марта, Александр погиб во время минометного обстрела. Как рассказали сослуживцы, командир взвода он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Сети появились кадры, на которых пулеметчики ЧВК «Вагнер» осуществляют блокировку перемещения групп бойцов ВСУ на юге Артемовска. На опубликованном видео российские силы ведут стрелковый бой с противником.