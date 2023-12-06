Минобороны РФ показало кадры работы мобильных групп с ПТРК под Угледаром МО РФ: мобильные группы ВС РФ ликвидировали десятки целей под Угледаром

Фото: МО РФ

Мобильные группы на квадроциклах и багги, имеющие на вооружении противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» на Угледарском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным оборонного ведомства, такие мобильные группы уже поразили десятки целей.

Бойцы мобильных групп отмечают, что в последний месяц работы стало меньше, поскольку силы противника на исходе. Также Минобороны показало кадры работы расчета ПТРК. Один из бойцов обрисовал выполнение задач на передовой.

Поступила задача — выехали с двумя «Фаготами». Приехали туда, выгрузили ракеты, выбрали позиции. Была ориентировка, что там ВСУшник с «Джевелином», мы свою работу выполнили, — рассказал боец расчета ПТРК.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором экипажи штурмовиков Су-25 ВКС наносят удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. После поражения целей летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. В результате боевого применения ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, сообщила пресс-служба МО.