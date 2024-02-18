Минобороны показало кадры бегства ВСУ из Авдеевки еще до приказа Сырского

Фото: МО Украины

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показано бегство украинских военных из Авдеевки. Кадры были сделаны еще до приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оставлении города, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Российские артиллеристы точными ударами наносят поражение живой силе и технике ВСУ, пытающимся спастись бегством. На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих ещё до приказа главкома ВСУ, — пояснили в Минобороны РФ.

Приказ Сырского о выводе украинских сил из Авдеевки вышел только спустя сутки после начала неконтролируемого бегства войск ВСУ, указали в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что под огнем российской артиллерии «лишь отдельным разрозненным формированиям» армии противника удалось спешно покинуть город, бросив позиции с вооружением и техникой.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ после взятия Авдеевки продвинулись вглубь на 8,6 км, общая площадь перешедшей под контроль территории составила 31,75 квадратного километра. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих.