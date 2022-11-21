Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов под Херсоном

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.

В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр, — сообщил Конашенков.

Кроме того, на Купянском направлении российские военные сорвали попытку наступления ВСУ вблизи населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики — погибли более 35 украинских солдат, уничтожено два бронеавтомобиля и четыре пикапа. Также атака была отражена у населенных пунктов Голиково и Червонопоповка в ЛНР. В результате нанесения удара украинские военные были рассеяны. Всего погибли более 20 бойцов ВСУ, также были ликвидированы три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Херсон по-прежнему остается административным центром Херсонской области. По его словам, никаких других решений не принималось.