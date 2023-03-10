Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Град»

Фото: МО РФ

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град». В ходе атаки РСЗО были уничтожены взводный опорный пункт и живая сила ВСУ.

Как отмечается, расчеты «Градов» работают в тесной связке с пехотой. После артподготовки мотострелковые подразделения выдвигаются вперед для дальнейшей зачистки вражеских рубежей.

7 марта Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины российскими танками. На видеозаписи демонстрируется работа экипажей танков Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв», выезд на рубежи, а также ведение огня по противнику.

При выполнении боевых задач разведчик, корректировавший стрельбу, оказaлся под минометным обстрелом, но продолжил работу. Более того, он cмог вычислить и передать танкистам координаты орудий, из которых подрaзделения ВСУ вели огонь.

Ранее появилось видео уничтожения командно-наблюдательного пункта ВСУ экипажами самоходного орудия 2С9 «Нона». Координаты расположения пункта были получены в ходе разведывательно-поисковых действий группировкой войск «Центр».

4 марта Telegram-канал «Народная милиция ДНР» опубликовал видео уничтожения украинского военного снайпером ВС России в Донецкой Народной Республике. По данным канала, снайпер 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса выявил и ликвидировал солдата ВСУ на его позиции.