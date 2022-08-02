Минобороны РФ: один человек ранен в результате инцидента в Карабахе Минобороны РФ: представитель армянских формирований ранен в результате инцидента в Карабахе

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Представитель армянских формирований в Карабахе получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны азербайджанских военных.

За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана, в результате которых получил ранение представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении.

Командование российских миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон урегулировало обстановку. Изменений линии соприкосновения сторон не допущено.

В частности, проведено патрулирование по пяти маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, отметили в Минобороны РФ.

В Азербайджане ранее неоднократно заявляли, что на территории страны нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». В Баку обращали внимание Минобороны РФ на недопустимость упоминания «Нагорно-Карабахской Республики» в официальных пресс-релизах.