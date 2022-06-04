Минобороны РФ обвинило ВСУ в использовании школ Славянска в военных целях Минобороны России: украинские националисты разместились в учебных заведениях Славянска

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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию обвинил ВСУ в использовании зданий социальной структуры в военных целях. По данным штаба, в Славянске в нескольких школах и других учебных заведениях располагаются батальоны украинских нацформирований.

В Славянске Донецкой Народной Республики в школах № 5 и № 6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода — тяжелое вооружение и бронетехника, — говорится в сообщении.

Похожая ситуация зафиксирована еще в нескольких городах. Так, в Харькове оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия во дворах многоквартирных домов. По данным Минобороны, жителям запрещают покидать квартиры.

В Дружковке ВСУ умышленно не проводили эвакуацию жителей, говорится в сообщении. Там в военных целях используется здание школы № 1 — ВСУ оборудовали в нем пункт управления, а во дворах города разместили РСЗО.

В Минобороны России подчеркнули, что обстрелы, производимые ВСУ из жилых кварталов, являются провокацией ВС РФ, чтобы вызвать ответный огонь. Ведомство отмечает, что при такой стратегии жертвами могут стать мирные жители городов, однако российские военные относятся гуманно к гражданским и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Минобороны России также сообщило об отступлении войск Украины от Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери — в некоторых подразделениях до 90% личного состава.