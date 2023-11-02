Названо число сбитых над Энергодаром беспилотников Минобороны РФ: над Энергодаром были сбиты девять беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Энергодаром девять беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на объекте.

Сегодня около 12:30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа, — сказано в сообщении.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские беспилотники-камикадзе атаковали центр Энергодара. По его словам, атака была организована в момент ротации членов миссии Международного агентства по атомной энергии. Рогов утверждает, что всего было зафиксировано шесть попаданий.

В начале октября сало известно, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали Энергодар. Повреждения получил трансформатор подстанции «Водозабор», в результате чего город остался без водоснабжения. Отдельные микрорайоны лишились электричества, их подключили к питанию по временной схеме. Коммунальные службы начнут восстановительные работы при первой возможности.