Названы болезни, с которыми не возьмут служить по контракту при мобилизации Ограниченно годные с ВИЧ не смогут заключить контракт на службу при мобилизации

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Минобороны России разработало перечень из 26 заболеваний и сопутствующих им состояний, при которых граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, не смогут заключать контракт в период мобилизации. Среди таких болезней в том числе фигурирует ВИЧ, как следует из проекта приказа МО РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо ВИЧ, в перечень болезней, при которых нельзя будет заключить контракт, вошли сердечная недостаточность, гепатит В и С, туберкулез, бронхиальная астма средней тяжести, сахарный диабет I типа, эпилепсия, инсульты и их последствия, психические расстройства и расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ, врожденные аномалии органов дыхания, некоторые злокачественные новообразования и ряд других заболеваний.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность поступления на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время для россиян, признанных ограниченно годными, а также для имеющих судимости. Так, согласно предлагаемым поправкам, заключить контракт смогут как граждане, отбывшие наказание, так и те, чья судимость погашена, а также совершившие преступления небольшой и средней тяжести, при условии, если предварительное расследование было приостановлено. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, выступивший одним из авторов проекта, не исключал, что закон будет распространяться и на лиц, совершивших воинские преступления. Он подчеркивал, что преступники не перестают быть гражданами РФ, у них есть конституционное право защищать родину, поэтому таких людей нельзя «сразу списывать в отработанный материал».