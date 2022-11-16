Минобороны России: Киев запугивает россиян фейками о гибели родных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинская сторона активно пытается запугать россиян, дезинформируя их звонками и сообщениями о гибели родных в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, подобным звонкам способствует использование мобильных телефонов в зоне СВО, а также публикации в сети персональных данных военнослужащих, информации об их принадлежности к ВС РФ, передает ТАСС.

Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Показателем такой деятельности являются звонки и сообщения с неизвестных номеров родственникам военнослужащих об их пленении или гибели в зоне специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Россиян призвали проявлять спокойствие и сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и шантаж. В случае проблемных ситуаций жителям посоветовали обращаться за помощью по телефону горячей линии и в правоохранительные органы.

До этого Минобороны сообщило, что киевские власти намеренно распространяют через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. В ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.