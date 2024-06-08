Минобороны РФ: два безэкипажных катера уничтожены на подходе к Крыму

Фото: МО Украины

В акватории Черного моря были уничтожены два украинских беспилотных судна, которые двигались в сторону Крыма, сообщили в Министерстве обороны России. За последнюю ночь было пресечено несколько попыток киевского правительства осуществить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов по объектам на территории России.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Севастополя Михаил Развожаев объяснил происхождение громких звуков, которые были слышны в районе Стрелецкой бухты. По его данным, российский флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер.

Накануне около 15:30 в юго-западной части Черного моря морская авиация также уничтожила украинский безэкипажный катер. В этот же день около 15:00 мск были обнаружены еще два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены с помощью армейской авиации.