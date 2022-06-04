Минобороны рассказало о масштабах разминирования на Украине Минобороны: отряды разминирования обезвредили более 13 тысяч взрывоопасных устройств

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Специальные отряды разминирования Вооруженных сил РФ совместно с российскими бригадами МЧС выполняют задачи по обезвреживанию территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Было разминировано несколько десятков зданий и обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных устройств.

Всего проверено: 2772,04 га (в том числе за сутки — 75,53 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 13 801 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки — 310, — говорится на сайте военного ведомства.

Накануне штаб теробороны ДНР сообщил, что в Мариуполе в результате взрыва, произошедшего недалеко от городского пляжа, погибли два человека, в том числе один ребенок. По предварительной информации, они оказались рядом с миной, сдетонировавшей из-за столкновения с крупной рыбой.