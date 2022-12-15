Минобороны рассказало, какие ранения получают военные в зоне спецоперации Минобороны: российские военные на спецоперации получают в основном минно-взрывные раны

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Начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине получают преимущественно минно-взрывные раны. На их долю приходится до 70% от общего числа ранений, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По-прежнему 70% — на минно-взрывные ранения, 10% — на заболевания, 10% — это на пулевые огнестрельные ранения и 10% — на травмы. Пропорция очень понятная, — рассказал начальник ВМУ.

По словам Тришкина, снизилась доля военных в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях — в первые три месяца спецоперации их поступало 27% от общего числа, в настоящее время — 24%. Доля пациентов с ранениями средней степени тяжести составляет около 50%, остальные — в лёгкой степени.

Ранее Дмитрий Тришкин заявил, что украинские военные намеренно целятся по российским врачам, которые работают в зоне спецоперации. Из-за этого даже пришлось убрать красные кресты с бортов некоторого российского санитарного транспорта, отметил он.