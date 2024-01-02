Минобороны раскрыло, сколько новых формирований появилось в ВС в 2023 году Минобороны: по итогам 2023 года сформированы две армии и один авиакорпус

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В 2023 году было сформировано две общевойсковых армии и один смешанный авиационный корпус, сообщило Министерство обороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ведомства. Кроме того, Вооруженные силы РФ пополнили 50 воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков, говорится в сообщении.

Сформированы 2 общевойсковые армии, 1 смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад и 28 полков, — рассказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны раскрыли, что почти шесть тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) дежурили в постоянной готовности в новогоднюю ночь. Там отметили, что за несколько часов до Нового года военных по видеосвязи поздравили командиры соединений и частей.

До этого первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские средства ПВО по итогам 2023 года ликвидировали более 6300 воздушных целей ВСУ, включая 4600 дронов и свыше 100 ракет Storm Shadow. По его словам, также было уничтожено до 90 противорадиолокационных ракет «Харм».