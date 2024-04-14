Минобороны раскрыло потери ВСУ за прошедшие сутки Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 1225 военнослужащих на шести направлениях

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли 1225 бойцов на шести направлениях, сообщили в Минобороны России. Кроме того, были уничтожены немецкая пусковая установка ЗРК IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ.

По данным ведомства, украинская армия также потеряла 32 автомобиля, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, шесть танков и гаубицу Д-30. ВСУ понесли эти потери на Белгородском, Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлении. Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 41 беспилотник, а также три управляемые авиационные бомбы Hammer.

Ранее в МО РФ сообщили, что украинские военнослужащие массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. В качестве примера военные привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от ударов ВСУ по российским регионам погиб 201 мирный житель. По его словам, еще 721 человек получил ранения.