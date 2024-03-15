Раскрыты потери ВСУ при попытках прорыва через границу России Минобороны: ВСУ потеряли 1,5 тысячи военных за три дня при попытках прорыва в РФ

Фото: МО Украины

Общие потери Вооруженных сил Украины за прошедшие трое суток при попытках прорыва на территории Белгородской и Курской областей составили 1,5 тысячи военных, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, также были уничтожены 23 боевые бронированные машины и 18 танков противника.

Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, российские военные пресекли все попытки украинских войск прорваться на территорию регионов с 12 по 14 марта. В ведомстве отметили, что атаки подразделений ВСУ были отражены.

Накануне ВС России и пограничные органы ФСБ сорвали попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Бойцы ВСУ пытались закрепиться в одном из домов в населенном пункте Козинка. Их обнаружили и остановили при попытке прорыва вглубь села. Позднее расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» ликвидировали группу ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов.