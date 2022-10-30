Минобороны раскрыло новые детали атаки беспилотников в Черном море Минобороны: обломки применявшихся при атаке в Севастополе БПЛА подняли на поверхность

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Противодиверсионный катер «Павел Силаев» возвращается в Севастополь

Обломки применявшихся при атаке в Севастополе беспилотников подняли на поверхность, сообщили в Минобороны России. По сведениям ведомства, запуск морских дронов был осуществлен с побережья в районе Одессы. По координатам движения одного из морских БПЛА установлено, что его пуск был осуществлен с борта гражданского судна, зафрахтованного Киевом или для вывоза сельскохозяйственной продукции.

После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность, — сказали в МО РФ.

Украинские воздушные и морские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе, накануне утром 29 октября. В Минобороны России сообщили, что нападение было отражено, а все дроны уничтожены. В результате атаки получили незначительные повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В ведомстве добавили, что атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности вдоль «зернового коридора». В связи с этим Россия решила приостановить свое участие в продуктовой сделке.