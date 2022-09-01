Минобороны раскрыло детали готовящейся провокации ВСУ на ЗАЭС Минобороны: при захвате Киевом ЗАЭС эксперты МАГАТЭ стали бы «живым щитом» перед ВС РФ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции

Киев во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ, рассказали в Минобороны РФ. По информации министерства, украинские диверсанты хотели захватить ЗАЭС еще вчера, 31 августа. В военном ведомстве убеждены в том, что если бы ВСУ удалось осуществить свои планы, делегаты международного агентства выступили бы в роли «живого щита» украинских диверсантов.

Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и эксперты миссии стали бы «живым щитом» украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил, — сообщили в министерстве.

В Минобороны отметили, что осуществить провокацию ВСУ помешали подразделения ВС РФ и Росгвардии. Представители ведомства с уважением отнеслись к позиции Гросси, решившего отправиться на станцию вопреки обстрелам и боевой активности украинской армии.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.