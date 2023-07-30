Минобороны назвало число уничтоженных БПЛА за сутки Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО 44 БПЛА за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО за сутки сбили 44 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны РФ в утренней сводке. Они были нейтрализованы в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка в ЛНР, Сладкое, Старомихайловка в ДНР.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено сорок четыре украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, как истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки войск «Запад» дважды ударил по силам и средствам подразделений 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении. По его словам, атака была проведена около населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

В свою очередь спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватов отметил, что Вооруженные силы России ведут наступательную операцию к реке Оскол в Харьковской области. По его данным, это делается для обеспечения дополнительной защиты Луганской Народной Республики. Минобороны РФ информацию не комментировало.