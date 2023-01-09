Минобороны призвало повысить зарплаты силовикам на 10,5% Минобороны подготовило проект о повышении оклада силовикам на 10,5% с 1 октября

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Министерство обороны России предложило с 1 октября 2023 года повысить оклады сотрудникам силовых ведомств на 10,5%, соответствующий проект был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Инициатива затрагивает работников МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии.

Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза, — говорится в тексте документа.

Последняя индексация окладов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств состоялась 1 октября 2022 года — тогда они были повышены на 4%.

Ранее РБК уже сообщал о планируемой индексации зарплат сотрудников силовых ведомств на 10,5% в 2023 году. Согласно данным издания, в 2024–2025 годах зарплата военнослужащих и силовиков будет повышена на 4%.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ об индексации на 4% заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, а также у премьер-министра России Михаила Мишустина.