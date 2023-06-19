Минобороны предупредило о рисках распространения лихорадки Западного Нила Минобороны: подтопление Херсонской области может привести к распространению лихорадки Западного Нила

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Затопление ряда населенных пунктов в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище увеличивает риски распространения лихорадки Западного Нила, заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, заболевание может распространиться через комаров по всему региону и за его пределами.

Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила, — сказал генерал.

Также он заявил, что из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц также повысился уровень заболеваемости птичьим гриппом в России. Кириллов утверждает, что птиц заражают сотрудники Харьковского института ветеринарной медицины в рамках американских проектов UP-8 и P-444. Кроме этого, представитель Минобороны заявил, что в США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Она подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.