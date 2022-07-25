Минобороны предложило ограничить проход иностранных судов по Севморпути РБК: Минобороны предложило ограничить проход иностранных судов по Севморпути

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В Министерстве обороны России предложили ввести специальные разрешения на проход иностранных судов по Севморпути, сообщает РБК со ссылкой на источники. Данное разрешение нужно будет получать не позднее чем за 90 суток до отправления судна, а запрашиваться оно будет исключительно по дипломатическим каналам.

Отмечается, что в случае принятия поправок в действующий закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», на территории Северного морского пути не сможет находиться более одного иностранного судна без специального решения правительства. Кроме этого, сами суда должны позаботиться о безопасности окружающей среды. Также они не должны повреждать подводную систему кабелей и трубопроводов в Севморпути.

В издании подчеркивают, что действующий в России закон распространятся исключительно на коммерческие суда, в то время как военные и иные суда из других стран обладают суверенным иммунитетом на проход по акватории Северного морского пути.

Ранее в администрации морских портов Украины рассказали, что порты Одесса, Черноморск и Южный готовятсяк возобновлению работы. В них будут созданы караваны для вывоза из страны зерна. Для включения судна в караван, необходимо предварительно подавать заявку.