Минобороны назвало официальную версию взрывов в Крыму Минобороны: после возгорания в Майском в Крыму серьезно пострадавших нет

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В районе села Майское в Крыму произошло возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Сообщается, что на данный момент серьезно пострадавших не обнаружено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин случившегося.

6 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов, — сказано в сообщении.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших. По его словам, идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Майском загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители услышали громкий хлопок.

После недавней серии взрывов на аэродроме в районе поселка Новофедоровка на западе Крыма президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение в котором сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».