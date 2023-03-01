Минобороны попало под прицел проверок казначейства Казначейство начало проверку трат Минобороны на военную операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное казначейство проверит траты Минобороны на военную операцию на Украине, сообщил заместитель руководителя ведомства Роман Артюхин, сообщила пресс-служба правительства РФ в своем Telegram-канале. По его словам, будет проведена экспертная оценка финансово-экономических обоснований.

По поручению правительства ведомство осуществляет проверки Минобороны по четырем ключевым направлениям в рамках СВО, это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, ГСМ, отдельные вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники, — сообщил Артюхин.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Артюхину лично заниматься такими проверками. Глава кабмина подчеркнул, что смысл такого аудита — обеспечить «прозрачность выделения средств на все нужды», чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и «ни одного рубля не было потрачено неэффективно».

Ранее связанный с ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» под Артемовском недополучили 80% боеприпасов, необходимых для выполнения боевых задач. В Минобороны РФ в ответ на это заявили, что сообщения о блокировке поставок боеприпасов добровольцам штурмовых подразделений, выполняющим боевые задачи в районе Артемовска, не соответствуют действительности.