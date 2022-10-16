Минобороны показало вывод военного спутника на орбиту

Фото: Роскосмос

Минобороны России опубликовало видео запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Ангара-1.2», которая доставила на орбиту новый спутник «Космос-2560». Начальник центра космодрома Сергей Сысоев отметил, что это шестой старт ракеты «Ангара» в 2022 году и десятый по счету запуск космического аппарата.

На кадрах показана подготовка ракеты, доставка ее поездом к месту старта, запуск и первые секунды полета. В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что специалисты Главного центра разведки космической обстановки ВКС внесли в спутник в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, который представляет собой единую информационную базу данных, содержащую информацию о каждом космическом объекте искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

10 октября с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Контроль проведения пуска и полета «Союз-2.1б» осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.