Минобороны показало видео удара ВДВ по украинским диверсантам

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/globallookpress.com

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео удара ВДВ по диверсионным группам ВСУ. Российские военные нанесли урон противнику в живой силе и бронетехнике.

В ведомстве пояснили, что замаскированные в лесополосе группы украинских диверсантов удалось обнаружить с помощью беспилотников. Соединение ВДВ нанесло по ним удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.

В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Купянском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Было уничтожено более 600 украинских военных, танки, бронемашины и орудия полевой артиллерии.

15 октября российские военные сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС для проведения речной операции. Также ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР, однако были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек.