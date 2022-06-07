Минобороны показало уничтожение украинской техники снарядами «Краснополь»

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» по уничтожению военной техники и укреплённых позиций ВСУ. Атака ВС РФ была осуществлена с помощью высокоточных снарядов «Краснополь» калибром 152 мм.

В Минобороны отметили, что беспилотники вскрыли сосредоточение бронетехники в районе лесополосы. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметровых самоходных орудий «Мста-С» нанесла удар высокоточными боеприпасами по скоплению танков противника.



6 июня российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска в ДНР. Также уничтожены 13 беспилотников ВСУ над несколькими населенными пунктами в ЛНР и Запорожской области.

Кроме того, высокоточными ракетами с воздуха были поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и военной техники.