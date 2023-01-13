Минобороны России показало уничтожение позиций ВСУ из гаубиц «Мста-СМ2» Минобороны России: мобилизованные уничтожили позиции ВСУ с помощью гаубиц «Мста-СМ2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Минобороны России показало, как мобилизованные военнослужащие поражают замаскированные позиции и артиллерию ВСУ, используя модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-СМ2». Боевые расчеты Западного военного округа сработали на дальностях в несколько десятков километров, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как происходило наведение САУ, их стрельба залпом и по одиночке. Контролировать поражение целей помогали беспилотники.

В составе расчетов боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, — пояснили в Минобороны.

При стрельбе из самоходных гаубиц «Мста-СМ2» бойцы применяли 152-миллиметровые снаряды. Использовались и высокоточные боеприпасы.

Ранее стало известно, что «Уралтрансмаш», находящийся в составе концерна «Уралвагонзавод», досрочно поставил в Минобороны России партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» после капремонта с модернизацией по гособоронзаказу. Была улучшена прицельная скорострельность орудия до десяти выстрелов в минуту и точность наведения.