Минобороны показало удары «Ночных охотников» по позициям ВСУ Минобороны опубликовало кадры ударов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-28Н

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале показало работу ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям Вооруженных сил Украины. На кадрах видно уничтожение опорных пунктов и бронетехники противника.

В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронированная техника украинских войск, — говорится в сообщении.

На кадрах пилоты поднимают машины в воздух и отправляются выполнять боевые задания. В ходе полета летчики обстреливают тепловые ловушки, защищающие вертолеты от систем ПВО с инфракрасным наведением.

Ранее Минобороны показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.