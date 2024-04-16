Минобороны показало ротацию сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы России обеспечили безопасное проведение ротации сотрудников миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, по всему маршруту наблюдателей был объявлен режим прекращения огня на 12 часов, который неукоснительно соблюдался российскими бойцами.

Вооруженные силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся украинских и иностранных боеприпасов. В составе миссии МАГАТЭ прибыли четыре инспектора, которые должны были оценить состояние безопасности ЗАЭС.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная опасность крупного ядерного коллапса на ЗАЭС остается реальной. По его словам, угроза сохраняется, несмотря на перевод реакторов в режим холодного останова. Он подчеркнул, что в этом состоянии находятся шесть установок.