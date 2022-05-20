Минобороны показало работу вертолетов Ми-28 и Ка-52 на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах демонстрируются авиаудары неуправляемыми и управляемыми ракетами по украинским позициям.

Техника позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, при котором прицельные данные и сам вообще процесс прицеливания осуществляется без участия летчика, — сказал пилот одной из боевых машин.

Он добавил, что автоматическое наведение повышает точность применения вооружения и минимизирует расход боеприпасов.

Ранее стало известно, что в спецоперации РФ на Украине задействованы новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. Они стали выполнять боевые задачи вскоре после начала боевых действий. Машина предназначена для уничтожения всех видов целей на земле, воде и в воздухе.