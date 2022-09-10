Минобороны России показало работу «Солнцепеков» в Изюме и Балаклее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ТОС-1А «Солнцепек» в составе изюмско-балаклейской группировки. В ведомстве отметили, что российские военные проявили мужество и отвагу при выявлении и уничтожении позиций противника.

Также с помощью «Мста-С» российские военные уничтожили операторов ВСУ, управлявших беспилотниками «Байрактар». В ведомстве подчеркнули, что артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

Он пояснил, что для этого в течение трех суток проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск. При этом был организован ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».