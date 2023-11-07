Минобороны показало работу штурмовых групп ВДВ под Артемовском Минобороны: штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ у Артемовска

Фото: t.me/mod_russia

Минобороны России опубликовало видео боевой работы штурмовой группы ивановских десантников к северу от Артемовска. В кадры попала уничтоженная в лесопосадках бронетехника Вооруженных сил Украины.

В оборонном ведомстве рассказали, что десантники в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ. До этого разведка сообщила, что одно из украинских подразделений готовится выдвинуться в сторону оборонительных позиций ВС России.

Атака десантников на позицию противника была стремительной. В бою они захватили и уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства. Российские подразделения заняли позиции отступивших военных ВСУ. При попытке противника контратаковать, по его живой силе отработала группа огневой поддержки десантников, использовавшая автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Солдаты ВСУ обратились в бегство, потеряв несколько человек.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения Южной группировки войск поразили пехоту 80-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ведомство показало кадры точного удара по украинским военным, которые перемещались в лесополосе.