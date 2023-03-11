Минобороны показало работу расчетов «кочующих минометов» в зоне СВО

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Министерство обороны обнародовало кадры, на которых запечатлена работа расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Расчеты используют 120-миллиметровые минометы для поражения живой силы, которая располагается открыто или находится в укрытии.

«Кочующий миномёт» <...> заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата, — рассказали в ведомстве.

Также минометы поражают огневые средства, командно-наблюдательные пункты и технику противника. Они работают в нескольких километрах от позиций, засечь их непросто благодаря специальной маскировке.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град». В ходе атаки РСЗО были уничтожены взводный опорный пункт и живая сила ВСУ. Как отмечается, расчеты «Градов» работают в тесной связке с пехотой. После артподготовки мотострелковые подразделения выдвигаются вперед для дальнейшей зачистки вражеских рубежей.